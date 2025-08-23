حزب بارزاني يتهم بغداد بعدم حل الخلافات مع أربيل

حزب بارزاني يتهم بغداد بعدم حل الخلافات مع أربيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح حسن،السبت، أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها تجاه بغداد، لكن أطرافاً في الحكومة الاتحادية تسعى لاستمرار الخلافات حتى موعد الانتخابات.وقال حسن في حديث  صحفي، إن “الحكومة الاتحادية تستند إلى فرضيات وأرقام غير واقعية عن الإيرادات الداخلية، ومع ذلك فإن الإقليم سلّم المبالغ المطلوبة وكميات النفط المقررة”، مضيفاً أن “حكومة الإقليم لديها التزامات متعددة تجاه مواطنيها، وليست مسؤولة عن الرواتب فقط، بينما بغداد لا ترسل سوى مبالغ الرواتب دون أي دعم آخر في مجالات الأدوية أو المشتقات النفطية أو المساعدات العسكرية للبيشمركة”.وأشار إلى أن “كلما لبينا شرطاً طُلبت شروط جديدة، ما يؤكد وجود أطراف اتحادية لا ترغب بحل الخلافات قبل الانتخابات المقبلة”.الخلافات المالية بين بغداد وأربيل تعود إلى ما بعد عام 2003، وتتركز حول ملف تصدير النفط والإيرادات المحلية ورواتب موظفي الإقليم. ورغم توقيع عدة اتفاقيات في الموازنات الاتحادية السابقة، إلا أن التنفيذ ظل موضع خلاف متكرر، حيث يتهم كل طرف الآخر بعدم الالتزام، ما يجعل الملف ورقة سياسية حاضرة بقوة مع كل استحقاق انتخابي.

