حزب بارزاني يتهم عناصر الـpkk وراء أحداث دهوك

حزب بارزاني يتهم عناصر الـpkk وراء أحداث دهوك
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- طالبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، اليوم السبت، بإنهاء “الوجود غير الشرعي لحزب العمال الكردستاني على أراضي إقليم كردستان وإيقاف القصف العشوائي من الجانب التركي”، مبينةً أن “العمال الكردستاني استغل المظاهرات السلمية اليوم في شيلادزي بدهوك لصب الزيت على النار”.وقالت صبري في بيان ، “باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب نستنكر ما يجري من أحداث في قضاء العمادية وبالأخص في منطقة شيلادزى وديرلوك التابعة لمحافظة دهوك من استشهاد ستة مواطنين أبرياء من القصف التركي بسبب وجود حزب العمال الكردستاني (البككه) غير الشرعي”.وأضافت أن حزب العمال “استولى على قرى عديدة في أراضي اقليم كردستان العراق.. كما اختطف في الآونة الأخيرة من قبل الحزب المذكور مواطنان اثنان من أهالي المنطقة”، مشددةً على أن “وجود الحزب يؤدي إلى مشاكل للقرى والمنطقة من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لأهالي المنطقة”.وأشارت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي إلى أنه “للعلم اليوم استغل حزب العمال وقناة (nrt) التابعة لشاسوار المظاهرات السلمية لأهالي المنطقة التي كانت مجازة من قبل حكومة إقليم كردستان لتصب الزيت في النار مره أخرى”.ومضت بالقول، “نطالب فوراً بإنهاء وجود هذا الحزب على أراضي اقليم كردستان العراق وإيقاف القصف العشوائي من الجانب التركي، وإبعاد إقليم كردستان العراق عن هذا الصراع لأن مواطنينا في إقليم كردستان هم الضحية”.وشهدت ناحية شيلادزي في محافظة دهوك، امس السبت، مظاهرة تنديداً بتعرض المنطقة لقصف من قبل تركيا، واقتحم متظاهرون مقراً عسكرياً للجيش التركي، ما أسفر عن فقدان متظاهر حياته وإصابة 10 آخرين، إلى جانب حرق عدد من الآليات العسكرية.

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