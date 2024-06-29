حزب بارزاني يتوعد لحزب طالباني بالتعامل معه بعد الانتخابات كتعامل السيد وعبده

حزب بارزاني يتوعد لحزب طالباني بالتعامل معه بعد الانتخابات كتعامل السيد وعبده
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، على احتمالية تأثير انتخابات برلمان كردستان على الوضع مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وخاصة في كركوك.وقال كريم في حديث  صحفي،  إن “الاتحاد الوطني دائما ما يتحدث عن الشراكة وضرورة احترام وضعه فيما يخص المناصب داخل الإقليم أو المناصب في بغداد، ولكنه في كركوك يتحدث عن الأغلبية”.وأضاف، إن “الديمقراطي طرح مرشحا مستقلا كرديا لشغل منصب محافظ كركوك، ولكن الاتحاد الوطني يصر على أن يكون منصب المحافظ من حصته بحجة الأغلبية، رغم أننا لا نتعامل معهم وفقا لمنطق الأغلبية في توزيع المناصب بكردستان”.وأشار كريم إلى أنه “ما دام الاتحاد الوطني يريد التعامل وفقا لهذا السياق فأننا سنتعامل معهم بذات الآلية بعد انتخابات كردستان”.وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس.

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