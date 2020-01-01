حزب بارزاني يجدد تأكيده على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في كركوك

حزب بارزاني يجدد تأكيده على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في كركوك
آخر تحديث:

 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، عن موقف حزبه من استمرار تواجد القوات الأميركية في البلاد في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العراق وذلك في اعقاب تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا فيها لتوحيد الصفوف لاخراج تلك القوات.وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان “تنظيم داعش ما يزال يشكل خطرا على الوضع الأمني وخاصة في المناطق المتنازع عليها ولولا تواجد القوات الأميركية في قاعدة كي وان في كركوك لسقطت المدينة خلال ساعات”.وأضاف أنه “إذا كان هنالك تصويت على إخراج القوات الأميركية فيجب أن يشمل القوات الأجنبية المتواجدة على العراق، ونرفض سياسة المحاور وزج العراق بحرب ليس لنا دخل فيها فنحن نحترم علاقتنا بإيران وأميركا سواء ولا نفضل أحدهمها على الآخر”.وتابع ان “حزبه يرى ضرورة استمرار تواجد القوات الأميركية وذلك لحاجة العراقية الماسة لها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *