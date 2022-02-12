حزب بارزاني يجدد تمسكه بزيباري لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني يجدد تمسكه بزيباري لرئاسة الجمهورية
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 أربيلم شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم ، أن هوشيار زيباري مايزال مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال عمر في حديث صحفي إنه “لا صحة لوجود اتفاقات وتراجع عن شغل المنصب بعد اللقاء الأخير الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالرئيس المشترك بافل طالباني”.وأضاف أن “زيباري هو مرشحنا وعلى الأغلب فأنه خلال اليومين المقبلين سيصدر قرار المحكمة الاتحادية بتبرئته من التهم المنسوبة له، ونطالب من الاتحاد الوطني إبداء المرونة خدمة للمصلحة الكردية”.

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