حزب بارزاني يجدد تمسكه بمرشحه (البارزاني) لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني يجدد تمسكه بمرشحه (البارزاني) لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، أن المفاوضات الكردية وصلت لمرحلة استبعدت مرشح التسوية، فيما أشار إلى أن الحوارات مع الاتحاد الوطني وصلت لأشواط جيدة.وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي شريف سليمان في حديث صحفي، إن “مباحثات الحزب مع باقي الكتل السياسية وخاصة الإطار التنسيقي لم تنقطع بل هي شبه يومية”، مبينا أنه “اشتراطاتنا في تشكيل الحكومة مبنية على اساس الدستور”.وأضاف، أن “هناك توجها حقيقيا لدى الكتل السياسية للتوصل الى حلول للوضع السياسي”، مشيرا الى أن “المفاوضات الكردية وصلت لمرحلة استبعدت مرشح التسوية”.وتابع، “إننا وصلنا لاشواط جيدة في مباحثاتنا مع الاتحاد الوطني”.وأكد أن “الكرد ليسوا سببا في الانسداد السياسي”، لافتا إلى أن “الحزب الديمقراطي ومن يتحالف معه قادرون على إيقاف العملية السياسية، لكنه لن يفعل ذلك”.موضحا أن “الوفود المفاوضة تغيرت بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *