حزب بارزاني يجدد رفضه بقاء برهم صالح بالمنصب

حزب بارزاني يجدد رفضه بقاء برهم صالح بالمنصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، أن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح غير مقبول في الأوساط السياسية والشعبية الكردية لترشيحه مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال سلام في تصريح  صحفي، إن “صالح فشل في أداء مهامه على الصعيد الوطني والمكوناتي للكرد وبل حتى الحزبي، وأهتم بتنفيذ مشاريعه وخدمة مصالحه الشخصية”.وأضاف أنه “هناك رفض كردي لتولي صالح مجددا رئاسة الجمهورية، والحزب الديمقراطي يستند على الرغبة الشعبية في عدم التجديد لصالح”.تجدر الإشارة الى أن قوى سياسية وشعبية تؤكد باستمرار رفضها التجديد للرئاسات الثلاث بما فيهم رئيس الجمهورية برهم صالح.

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