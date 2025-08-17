حزب بارزاني يحمل بغداد مسؤولية قطع رواتب الموظفين وهو إس التسيب

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، أن الحكومة الاتحادية ما زالت تُخل بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان ولا تلتزم بالاتفاقات المبرمة، مشيرا إلى أن قطع رواتب موظفي الإقليم جريمة.وخلال الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، قال مسؤول تنظيمات الحزب في السليمانية وحلبجة، رابرين، علي حسين، في تصريح صحفي، إن “الاجتماع الأخير بين وفدي التفاوض من الحزبين أسفر عن الاتفاق على مباشرة برلمان كردستان أعماله التشريعية والرسمية في أيلول”.وأضاف حسين أن “الطرفان قطعا خطوات مهمة باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة”، مبينا أن “الحزبان اتخذا خطوات جيدة لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان، وأن جهود الحزبين تهدف إلى إنجاز ذلك قبل الانتخابات البرلمانية العراقية”.وأشار الى أن “الحكومة الاتحادية ما زالت تُخل بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان ولا تلتزم بالاتفاقات المبرمة، وأن قطع رواتب موظفي الإقليم جريمة”، لافتًا إلى أن “حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها ضمن الاتفاقات مع بغداد، واتخذت خطوات إيجابية لمعالجة أزمة الرواتب، غير أن الحكومة العراقية لم تنفذ ما عليها، وهناك حاجة إلى اتفاق جديد بين الجانبين لحل هذه المشكلة”.وتابع مسؤول التنظيمات الحزب أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتعاون مع أي طرف يلتزم بالدستور في هذا الإطار”، مؤكدا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يحظى بثقة أبناء كردستان، ويزداد قوة باستمرار، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المدافع الأساسي عن حقوق ومطالب شعب كردستان”.

