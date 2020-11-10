حزب بارزاني يدعو إلى تغيير الرئاسات الثلاث

حزب بارزاني يدعو إلى تغيير الرئاسات الثلاث
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، أن الكرد مع اجراء تغييرات في الرئاسات الثلاث بالاتفاق مع الأغلبية الشيعية.وقال سلام في حديث صحفي: إن “التغيير ضروري ومهم، خاصة مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها البلد والتي تتطلب وجود رئاسات قوية قادرة على تجاوز الأزمة المالية والأمنية والسياسية وليست ضعيفة كما نراها اليوم”.وأضاف أن “الكرد هم جزء أساسي من العملية السياسية ونرى أن تصحيح المسار مطلوب شرط موافقة المكونات صاحبة العلاقة”.وبين أن “ العراق مقبل على مرحلة صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وينبغي وجود حضور قوي للكتل الشيعية باعتبارها صاحبة الأغلبية، من أجل التوافق والتفاهم على تصحيح مسار العملية السياسية” .

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