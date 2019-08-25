حزب بارزاني يدعو الحكومة وأحزاب الحشد بالابتعاد عن الإملاءات الإيرانية

حزب بارزاني يدعو الحكومة وأحزاب الحشد بالابتعاد عن الإملاءات الإيرانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، اليوم الاحد، الحكومة والقيادات السياسية الى عدم التسرع في اتخاذ قرار باخراج القوات الامريكية والابتعاد عن الإملاءات الخارجية.وقال برواري في حديث صحفي، ان “الملف الأمني معقد جدا خصوصا بعد عام 2014″، مبينا ان “هناك تكاتف بين القوات الأمنية الشعب العراقي من اجل تحسين الواقع الأمني”.وأشار الى ان “الملف الأمني هو إقليمي اكثر مما هو داخلي عراقي، وبالتالي لايجب الحكم عليه من خلال تصريح سياسي او قائد عسكري او حتى مرجع ديني”، لافتا الى ان “البعد الإقليمي والدولي يجب مراعاته، وعلى الحكومة ان تضع الوضع الأمني في الحسبان”.وأضاف ان “هناك تهديد حقيقي وصراع بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، وممكن ان يكون العراق ساحة لهذا الصراع”، داعيا الحكومة والقيادات السياسية الى “التصرف بحكمة، في موضوع اخراج القوات الامريكية من العراق، وتقديم ومصلحة البلد بعيدا عن الإملاءات الخارجية”.وتابع ان “هذه المرحلة مهمة جدا، ويجب الاستماع لرأي القيادات العسكرية، واتخاذ اَي قرار سيكون له اثاره السلبية او الإيجابية، من خلال ماتراه الحكومة ضمن برنامجها”، مشددا على ضرورة ان “تتحمل الحكومة المسؤولية اتجاه اي قرار او اخفاق في الوضع الأمني”.

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