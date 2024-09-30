حزب بارزاني يدعو حكومة السوداني وحشدها إلى ضبط النفس والحفاظ على أمن ومصالح العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، امس الأحد، جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع تدهور الأوضاع إقليمياً، محذرة من أن الأحداث الجارية بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني تهدد الأمن والاستقرار.

وقالت الكتلة في بيان ، “في الوقت الذي نقدم تعازينا بمقتل (حسن نصرالله) الأمين العام لحزب الله اللبناني، ونعرب عن مواساتنا لعوائل الضحايا وذويهم ونتضامن معهم في هذه المحنة والمرحلة الصعبة، نعلن عن قلقنا الشديد بسبب التطورات الأخيرة واتساع دائرة الحرب ونقلها إلى لبنان واستهداف المدنيين الأبرياء”.

وأضافت “نؤكد على أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ومزيداً من الدمار والخراب، لذا نحذر من الأحداث الجارية لأنها ستشكل تهديداً للأمن والاستقرار”.

وأكدت الكتلة “نتمنى على الأطراف ضبط النفس لمنع تدهور الأوضاع والحد من التوتر في المنطقة”.