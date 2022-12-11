حزب بارزاني يدعو غريمه الطالباني للحوار لحل المشاكل بينهما

حزب بارزاني يدعو غريمه الطالباني للحوار لحل المشاكل بينهما
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن لمتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، الأحد، بأن حزبه أبلغ رسميا الاتحاد الوطني الكردستاني بالاستعداد لخوض حوار مشترك لمناقشة المشاكل والخلافات القائمة بين الجانبين.وقال محمد في تصريحات أوردتها وسائل اعلام كردية ، إن “مكان حل المشاكل بين الأطراف السياسية هو الجلوس على طاولة الحوار وليس عبر وسائل الإعلام”.وأضاف أنه “من الضروري أن نجلس على هذه الطاولة ونطرح ملاحظاتنا، وان نجد لها طريقا للحل لا أن نقوم بذلك عبر وسائل الإعلام وأن يتسبب بالقلق أحدنا للآخر، ويتعرض الناس للذعر”.وأشار محمد الى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ رسميا الإتحاد الوطني الكوردستاني بالمباشرة رسميا بأن نباشر بالحوار”. 

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