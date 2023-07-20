حزب بارزاني يرحب بالموعد الجديد لانتخابات برلمان الإقليم

حزب بارزاني يرحب بالموعد الجديد لانتخابات برلمان الإقليم
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، موقفه من الموعد الجديد لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما أشار الى ان، اجراؤها بات امرا ضروريا.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، محما خليل، في حديث صحفي، إن “اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد الرابع والعشرين من شهر شباط المقبل كمقترح لإجراء انتخابات برلمان الإقليم جاء نتيجة اتفاق بين المفوضية وحكومة الإقليم وكذلك القوى السياسية في الإقليم”.وأضاف خليل، ان “تحديد الموعد ضروري جدا خاصة وان الإقليم يمر بحالة فراغ دستوري حيث لا يوجد برلمان وحكومته تصريف اعمال”.وأشار الى ان “مقترح مفوضية الانتخابات الاتحادية تحديد الرابع من شباط 2024 لإجراء انتخابات برلمان الإقليم جاء بعد تشاور المفوضية مع حكومة الإقليم والأطراف السياسية الكردستانية”.يذكر أن مجلس المفوضين، قد أصدر قراره بتاريخ 18 تموز، المتضمن اقتراح موعد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 18 فبراير 2024، أو أبعد من ذلك التاريخ.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *