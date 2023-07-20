حزب بارزاني يرحب بالموعد الجديد لانتخابات برلمان الإقليم

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مصر..الانتخابات الرئاسية ستكون تحت الإشراف القضائي
إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على صحرائها
الشركات الروسية تتكبد خسائر نحو مليار دولار بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
تونس ومفوضية الاتحاد الأوروبي يوقعان إتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر
السودان..استئناف المفاوضات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في جدة
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تعليق ترخيص شركة أريكسون السودية للإتصالات في العراق
اليوم ..سعر صرف الدولار = 151000 ديناراً
البنك المركزي:عقوبات الخزانة الأمريكية على مصارف الإطار”المجاهدة” ليس لها تأثير مالي كبير
الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتها على (14) مصرفاً إطارياً بجريمة غسيل الأموال لصالح إيران
وزير النفط:أوبك تركز على المشروع النفطي المتكامل في جنوب العراق
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
وزير الثقافة يستنكر هدم جامع السراجي التراثي من قبل الولائي محافظ البصرة
مصدر مطلع:فساد كبير في مصرف الرافدين والتحقيقات ما زالت مستمرة
الآلوسي:المقايضة النفطية بين العراق وإيران التفاف على العقوبات الأمريكية
زيباري:أكثر من نصف مليون عراقي قتلوا على يد ميليشيات الحشد وداعش ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية
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- اذاعة INN