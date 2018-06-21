حزب بارزاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات

حزب بارزاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قرار البرلمان الخاص بالمادة الثالثة، انتصارا لنفسها ولارادة الناخب.وقالت  اشواق الجاف في حديث صحفي لها اليوم، انه “منذ البداية لم نكن نعترض على اجراء العد والفرز اليدوي لانه من صلاحيات البرلمان لاجراء تعديل على الانتخابات ولكشف التزوير”، مردفة: “ليس من صلاحيات البرلمان الغاء اصوات الناخبين التي كفلها الدستور العراقي”.واضافت ان “المحكمة الاتحادية كانت اليوم امام امتحان صعب واثبتت استقلالها عندما انتصرت لارادة الناخب لانها لم توافق على مادة غير دستورية من خلال الغاء اصوات الناخبين النازحين والتصويت الخاص في اقليم كردستان”.واشارت الى ان “البرلمان ادخل نفسه في حرج، وسيكتب عنه في التاريخ، وهي نقطة سوداء من خلال الغاء التصويت الخاص في اقليم كردستان لانه قبل على نفسه ان يكون طرف في هدف سياسي واضح لترجيح حزب على كفة احزاب اخرى”.واقرت المحكمة الاتحادية بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 حزيران الجاري فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بالغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في اقليم كردستان .

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