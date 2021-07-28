حزب بارزاني يرحب بنتائج الحوار “الإستراتيجي” العراقي الأمريكي

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مصدر:إيران تخفض الإمداد الكهربائي للعراق والحكومة تدفع لها مبالغ بالمليارات دون حساب عمليات القطع
محافظة بغداد: الشباب العراقي لايثقون بالحكومة وبأحزابها ولن يشاركوا في الانتخابات القادمة
جهاز مكافحة الإرهاب يتسلم معدات من التحالف الدولي بقيمة 25 مليون دولار
مفوضية الانتخابات :لاقيمة قانونية لمقاطعة الانتخابات بعد غلق باب الإنسحاب
وزارة الهجرة:300 ألف عراقي في المانيا
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مصدر:إيران تخفض الإمداد الكهربائي للعراق والحكومة تدفع لها مبالغ بالمليارات دون حساب عمليات القطع
رئيس مجموعة البنك الدولي يطالب الكاظمي بمكافحة الفساد لتقديم الدعم المالي للعراق
مصدر:إلقاء القبض على مدير عام في وزارة التجارة بجريمة الفساد
بالوثيقة..نائب:إحالة عقد إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى القضاء
العراق والكويت يبحثان إنشاء منطقة تجارية مشتركة بين البلدين
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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