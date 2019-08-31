حزب بارزاني يرد على الفتلاوي:أحترمي نفسك

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، السبت (31 آب 2019) على تصريحات رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، بشأن زعيم الحزب مسعود بارزاني.وقال باجلان في حديث صحفي: إن “حنان الفتلاوي آخر من يتحدث عن مسعود بارزاني، الذي قارع الأنظمة الدكتاتورية وقدم مئات الضحايا من أبناء عائلته وعشيرته ولم يكن يقاتل النظام السابق في فنادق 5 نجوم أو من شاشات التلفزيون والإذاعات”.ورأى أن “بارزاني قدم الكثير للعراق وليس كردستان فقط، وهو الوحيد الذي عارض نهج الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، كما تدخل في الكثير من الملفات لحسمها وعقد الصلح بين المتخاصمين”.وأضاف: “نتحدى حنان الفتلاوي وحزبها وكتلتها أن يقدموا ما قدمه بارزاني للعراق، ولو بنسبة واحد من ألف”.ودعا عضو الحزب الديمقراطي “الفتلاوي الى أن تحترم نفسها، ومنصبها التنفيذي الحالي كمستشاره لشؤون المرأة في العراق ولاتتدخل بشؤون الأخرين بأسلوب رخيص” حسب تعبيره.وكانت رئيس حركة إرادة، تساءلت في حوار متلفز، عما قدمه الرئيس السابق لإقليم كردستان، مسعود بازاني للعراق، مبينة أنه “لم يقدم للعراق غير الفتن والمشاكل”، على حد تعبيرها.وأضافت، أن بارزاني “بشكل عام، لم يقدم شيئا، سوى لـ(ربعه) وأخذ كل الذي يريده”، موضحة انه “لم يسهم بتهدئة الخطاب، ولم يسلم العراق من نفط الإقليم، ولا من خيرات المنافذ الحدودية”.