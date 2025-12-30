آخر تحديث:
- سياسية
حزب بارزاني يرشح فرهاد أتروشي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان
مصدر ميليشياوي: لن نتنازل عن منصب محافظ بابل
حزب طالباني: لا إتفاق مع حزب بارزاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
نائب إطاري: أول قانون للبرلمان الجديد هو “قانون الحشد الشعبي”
تحالف العزم: انسحاب السامرائي من الترشيح لرئاسة البرلمان جاء بتوجيه إطاري
- عربية ودولية
لافروف: هجمات أوكرانيا بالمسيرات على مقر إقامة بوتين “لن تمر دون رد”
ترامب ونتنياهو يناقشان المرحلة الثانية من إتفاق غزة
روسيا: نشر أي وحدات أوروبية في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة
أمريكا:إسرائيل تعرقل الانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
(14) دولة تندد بقرار إسرائيل بإنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السفير الإيراني: حماية النظام السياسي في العراق من مسؤولية بلادي!
الإطار الإيراني: أمريكا قالت للمرجعية لا علاقة لنا بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة
مصدر مطلع: الأسدي أو المندلاوي احدهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان وإيران هي القرار
بعد استلامه (30) مليون دولار باع أولاد صدام للأمريكان..نواف الزيدان يعترف بخيانته
ميليشيا العصائب تتراجع عن “النزع” وتؤكد انها ستبقى لحماية إيران ومشروعها
