حزب بارزاني يرشح فرهاد أتروشي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

حزب بارزاني يرشح فرهاد أتروشي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الثلاثاء، سحب ترشيح النائب شاخوان عبد الله من منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.وأفاد مصدر ، بأن الحزب اتجه إلى استبدال مرشحه السابق، مرجحاً أن يكون النائب فرهاد أتروشي بديلاً عن شاخوان عبد الله لشغل المنصب.وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اشترط سحب ترشيح شاخوان عبد الله مقابل سحب مرشح التيار الموقف ريبوار كريم.وبين، ان رؤساء الكتل السياسية بلغوا التيار الموقف بذلك، لكن التيار رفض ومتمسك بترشيح ريبوار كريم لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.ونوه إلى أن هناك قرارا من المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة يقضي بعدم جواز استبدال المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بل تجري الانتخابات بين المرشحين الذين سجلوا أنفسهم أول مرة، الا بحالة انسحاب كافة المرشحين من أجل إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *