حزب بارزاني يرفض الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

حزب بارزاني يرفض الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة النجار، الخميس (6 آب 2020)، عن اسباب اعتراض الكتل الكردستانية على الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.وقالت النجار في حديث صحفي، إن “قانون الانتخابات في حال تم إضافة فقرة الدوائر المتعددة فهو لا يخدم المرشحين المستقلين اطلاقاً”.وأضافت أن “اعتراضنا على هذه الفقرة لأسباب عديدة أهمها ان هنالك مناطق متنازع عليها ولا يوجد إحصاء سكاني فكيف سيتم احتساب المقاعد وهنالك قرى ونواحي متعددة الإدارات”.وتابعت أن “الوضع في المناطق المتنازع عليها لم يحل ويجب أن تطبق المادة 140 وأن يكون وجود إداري وأمني للكرد في تلك المناطق بحسب ماحدده الدستور”.وأشارت إلى أن “تلك المناطق تكون إدارتها مشتركة فكيف ستجرى الانتخابات مع هذه الفقرة من القانون في ظل عسكرة المدن ونخشى من التزوير الكبير بتلك المناطق وتضيع أصوات الكرد”.وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد حدد في وقت سابق، إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران من العام المقبل، فيما دعا مجلس النواب، إلى اكمال التصويت على قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.في غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح مجلسالنواب لاستكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، فيما رحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة.

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