حزب بارزاني يرفض ترشيح رزكار علي لمنصب محافظ كركوك
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن تجديد الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفضه لتسنم القيادي في الاتحاد الوطني رزكار علي منصب محافظ كركوك، والمطالبة بتقديم مرشحين آخرين، فيما أشار الى “خيار اخر” قد يتفق عليه الحزبان.وافاد المصدر ، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني جدد رفضه لتسنم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي منصب محافظ كركوك، وطالب الاتحاد بتقديم شخصية أخرى لتولي المنصب”، مبينا ان “هناك 4 أسماء مطروحة للمنصب حاليا، وهي كل من خالد شواني، وأسو مامند الذي يحظى بدعم اطراف سياسية في بغداد، ورفعت عبد الله، ورزكار علي الذي تدعمه قيادة الاتحاد الوطني”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الخيار الاخر لحل هذه المسألة، هو ان يتولى الاتحاد الوطني منصب محافظ كركوك لمدة سنتين، ومثلها للحزب الديمقراطي”.وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، التقى الاثنين الماضي، بقيادات عربية وتركمانية في كركوك، فيما كشف مصدر مطلع ان طالباني حسم خلال تلك اللقاءات، ملف منصب محافظ كركوك القادم.وكان مصدر كردي رفيع المستوى في كركوك، كشف في 21 ايار 2018، عن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني لمرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني لشغل منصب محافظ كركوك، فيما أشار الى ان الديمقراطي فرض شروطا جديدة على طاولة المباحثات.