حزب بارزاني يرفض تطبيق قانون التجنيد الإلزامي

حزب بارزاني يرفض تطبيق قانون التجنيد الإلزامي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن رفضه تطبيق قانون التجنيد الالزامي في اقليم كردستان، مؤكدا أنه غير ملزم للاقليم وسيزيد من النقمة الشعبية.وقال النائب عن الحزب بشار الكيكي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” ، إن “قانون التجنيد الالزامي المقترح غير ملزم للإقليم في حال إقراره”، مبينا أن “موضوع التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسات معمقة، وأوضاع البلاد لا تسمح بذلك، لكن هناك حاجة ماسة إلى تطوير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وليس مجرد التفكير بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق التجنيد وهي في المحصلة لا تعد فرص عمل حقيقية”.وأضاف الكيكي، “نحن ضد عسكرة المجتمع وهذا التوجه لا يأتي بنتائج إيجابية مع وجود هذا الكم الهائل من الأجهزة الأمنية، كالجيش والشرطة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب”.وتابع، أن “التجنيد الإلزامي لا يسهم في التماسك بين أبناء البلد كما يشاع، إنما توفير الخدمات وفرص العمل والموازنة بين الحقوق والواجبات من يحقق ذلك، أتصور أن الفكرة غير قابلة للتطبيق وستزيد النقمة الشعبية على الحكومة والدولة في حال إقرار القانون”، متوقعا أن “يتم رفض القانون من قبل القوى الكردية، لأن من حق برلمان كردستان رفض القوانين التي تؤثر سلباً على مصالح الإقليم العليا”.

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