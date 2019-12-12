حزب بارزاني يرفض مقترح إلغاء تصويت الخارج في الانتخابات العامة

حزب بارزاني يرفض مقترح إلغاء تصويت الخارج في الانتخابات العامة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، أن حزبه ليس مع ’’الدائرة المغلقة’’ ويؤيد فكرة ’’الدائرة المفتوحة’’ في الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان ’’الدائرة المغلقة’’، ستكون فيها الكثير من المشاكل التقنية وخاصة في ظل وجود عملية الكوتا النسائية وكوتا المكونات.وقال سلام في حديث  صحفي، ان “الحزب مع تقليل عمر المرشح الى 25 عاما وذلك لاتاحة الفرصة للشباب من أجل خدمة البلد وكذلك نحن مع تقليل عدد المقاعد المخصصة للمحافظات وهي خطوة مهمة لتقليل النفقات وتقليل نسبة صعود الأحزاب الصغيرة التي تبتز خلال عمليات تشكيل الحكومة عند تشتت الأصوات”.وأشار الى ان “حزبه يرفض مقترح الغاء تصويت الخارج، لان الانتخابات في العراق هي انتخابات مصيرية وأبناء الخارج لم يخرجوا بمحض إراداتهم ويجب أن يشاركوا في تقرير مصير البلد وبخصوص التزوير من الممكن السيطرة عليه من خلال خطوات عملية تقوم بها الجهات المشرفة على سير العملية الانتخابية “.

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