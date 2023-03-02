حزب بارزاني يسعى لبلع أكبر حصة من الموازنة مقابل عدم تسليمه دولارا واحدا لحكومة المركز

حزب بارزاني يسعى لبلع أكبر حصة من الموازنة مقابل عدم تسليمه دولارا واحدا لحكومة المركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدو أن الخلافات بشأن حصة اقليم كردستان من موازنة 2023 قد عادت إلى نقطة الصفر، بالرغم من الاحاديث التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن التوصل لاتفاق نهائي بين الاقليم وبغداد بشأن حصة كردستان من الموازنة وبنسبة 12.67%.واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم ، رفضه لحصة إقليم كردستان في موازنة سنة 2023 البالغة 12.67%، بحسبما تحدث القيادي في الحزب وفاء محمد كريم في حديث صحفي.وقال كريم إن “هناك من يريد فرض نسبة 12.67% كحصة لإقليم كردستان ضمن موازنة سنة 2023، فهذه النسبة مرفوضة وهي قليلة جداً بالنسبة للتعداد السكاني للإقليم”.وبين كريم ان “اقل نسبة ممكن ان نقبل بها كحصة للإقليم في موازنة سنة 2023 هي 14% وهذه تأتي ضمن التعداد السكاني لوزارة التخطيط، والحوارات والمفاوضات مستمرة من أجل حسم حصة الإقليم بشكل نهائي ضمن الموازنة”.وكانت النائبة عن الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي قد قالت في تصريحات صحفية يوم امس ، إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتحديد حصة الاقليم في الموازنة بنسبة 12.67%.

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