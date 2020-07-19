حزب بارزاني يصف الدعوات لفرض هيبة الدولة على منافذها بـ”السياسية”

حزب بارزاني يصف الدعوات لفرض هيبة الدولة على منافذها بـ”السياسية”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق إدريس شعبان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الاحد، على الدعوات التي تطلقها القيادات السياسية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل فرض هيبة الدولة على منافذ اقليم كردستان، فيما وصفها بـ “الدعوات السياسية”.وقال شعبان في حديث صحفي، ان “هذه الدعوات تنطلق من باب التحريض والعداء لإقليم كردستان فنحن نمتلك حكومة وبرلمان وأجهزة دولة تفرض هيبتها ومايطلق من دعوات هي للفت الانتباه والتحريض على الكرد”.وأضاف أن “جميع المشاكل والقضايا الخلافية مثل النفط والمنافذ الحدودية تحل عن طريق الدستور والقانون والمباحثات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم ولكن هنالك بعض الجهات السياسية تحاول تعكير صفو العلاقات الطيبة الحالية بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والإقليم خاصة في ظل وجود توجه لإنهاء جميع المشاكل والخلافات في الجوانب الأمنية والاقتصادية”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري أكد، اليوم ،أن سلطات إقليم كردستان لن تسلم المعابر الحدودية وإيراداتها الى الحكومة المركزية، فيما أوضح طريقة وحيدة تُمكّن الحكومة المركزية من السيطرة على منافذ الإقليم.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “سلطات اقليم كردستان غير جادة في التعامل مع الحكومة المركزية، وطالما تسعى إلى تغليب مصلحتها على مصلحة البلاد بشكل عام”.ولفت إلى أن “كل السياسيات في الفترة الماضية تكشف بشكل واضح ان الحكومة المركزية تعطي الامن والامان، والسلم والسلام الى حكومة الاقليم، دون أن يكون هناك مقابل من قبل الاخير بشكل إيجابي، وبالتالي تكون العلاقة بين بغداد واربيل سلبية بسبب الاقليم”.وأضاف قائلاً “لا أعتقد بأن سلطات اقليم كردستان سوف تسلم المعابر الحدودية وإيراداتها إلى بغداد”، مؤكداً أن “الحكومة المركزية لا تستطيع السيطرة على منافذ الاقليم إلا من خلال السيطرة على اقتصادها، وفرض هيبة الدولة على الاقليم”.

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