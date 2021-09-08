حزب بارزاني يطالب الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ترك أرض الإقليم

حزب بارزاني يطالب الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ترك أرض الإقليم
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أربيل/شبكة أخبار العراق-  طالب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء، الأحزاب الكردية المعارضة لإيران وتركيا بنقل صراعها خارج إقليم كردستان.وقال سلام في حديث صحفي، إن “تلك الأحزاب باتت تسبب الأذى والمشاكل والمخاطر لشعب الإقليم، خاصة أن مقراتها داخل مناطق المواطنين وتعطي ذريعة لتركيا وإيران بالتدخل”.وأضاف، أنه “إذا كانت تلك الأحزاب صاحبة قضية فعليها ترك الإقليم والذهاب لبلدانها، لآن الإقليم لا يريد أن يكون محطة للصراع بين الدول على أراضيه، ولا يريد مزيد من المخاطر”.وكان الحرس الثوري الإيراني قد طالب يوم أمس سكان إقليم كردستان بالابتعاد عن مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، لأنه سيتم استهدافها.

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