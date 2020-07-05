حزب بارزاني يطالب الكاظمي بمناصب أمنية وهو يمنع دخول شرطي من بغداد

حزب بارزاني يطالب الكاظمي بمناصب أمنية وهو يمنع دخول شرطي من بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الأحد (05 حزيران 2020)، الى انصاف المكون الكردي في توزيع المناصب الامنية للدولة وذلك في تعليق كردي على التعيينات الاخيرة باجهزة الدولة الامنية.وقال باجلان في حديث صحفي، إن “جميع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، والأحزاب وقادتها كانوا ينتقدون اقليم كردستان لعدم التزامه بالدستور في الوقت الذي هم يتعاملون مع الدستور بانتقائية واضحة”، مبينا أن “الدستور ينص على ان تكون هنالك شراكة كاملة بين جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة منظومة الدولة بكل تفاصيلها الأمنية والعسكرية والخدمية والدبلوماسية”.واضاف أن “تمثيل الكرد في المؤسسة الأمنية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في الوقت الذي كانوا هم نواة إعادة تشكيل الجيش وتأسيس الأجهزة الأمنية بعد عام 2003 ولكن بقي تمثيلنا ضعيف جدا”.وأشار إلى أن “الشراكة لا تختصر على الوزارات أنما تشمل جميع منظومة إدارة الدولة وللأسف يوما بعد يوم يحدث هنالك شرخا مع الكرد بسبب عدم إنصافهم والتعامل معهم كمكون رئيسي وشريك مهم”، لافتا إلى أن “الكرد لا يعترضون على الترشيحات الجديدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويكنون كل الاحترام لمن تمت تسميتهم للمناصب الأمنية ولكن اعتراضنا على عدم إنصاف الكرد في هذه المنظومة واختصارها على مكون واحد”.ويوم أمس السبت، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كتاباً خاصاً بإنهاء تكليف فالح الفياض من مهام تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتعيين عبد الغني الأسدي بديلاً له.

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