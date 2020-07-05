حزب بارزاني يطالب الكاظمي بمناصب أمنية وهو يمنع دخول شرطي من بغداد

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نائب يدعو الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي
الخدمات النيابية تعلن استعدادها لتقديم ورقة إصلاحية للكاظمي
حزب بارزاني:صرف مستحقات الإقليم بعدها “نفكر”في تسليم إيرادات النفط والمنافذ إلى بغداد
الطاقة النيابية تدافع عن بيع النفط العراقي مقابل (بصل) لدعم حزب الله اللبناني
المالية النيابية:العراق يحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصاده
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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