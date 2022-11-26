حزب بارزاني يطالب المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم بإيقاف نشاطها ضد إيران

حزب بارزاني يطالب المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم بإيقاف نشاطها ضد إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، السبت، الأحزاب الإيرانية لايقاف نشاطها في كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة مطالبة بإيقاف نشاطها، لآن وجودها يعطي ذريعة للقوات الإيرانية باستمرار قصف مناطق اقليم كردستان”.وأضاف، أن “من يريد ممارسة حقه بالمعارضة والدفاع عن قضيته عليه أن يختار المكان المناسب، لأن وجود تلك الأحزاب داخل إقليم كردستان يضر بالإقليم وسكانه”.وبسبب استمرار الهجمات الخارجية على كردستان العراق، قررت الحكومة المركزية في بغداد مواجهات التهديدات الامنية التي تتعرض لها من دول الجوار، لهذا وافقت حكومة بغداد بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان والبيشمركة على نشر القوات الامنية على حدود تركيا وايران.

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