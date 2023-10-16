حزب بارزاني يطالب بغداد بتصدير النفط من الإقليم دون تدخلها مع استمرار تزويدها بحصتها من الموازنة!

حزب بارزاني يطالب بغداد بتصدير النفط من الإقليم دون تدخلها مع استمرار تزويدها بحصتها من الموازنة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، أن حل أزمة رواتب موظفين الإقليم لايتم إلا بإقرار قانون النفط والغاز.وترسل بغداد الى اقليم كردستان شهريا 200 مليار دينار كرواتب للموظفين، مايعني ان ماترسله بغداد يغطي 22% فقط من رواتب موظفي اقليم كردستان والبيشمركة.ويقول شعبان في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “قضية رواتب الموظفين في الإقليم ستستمر وستتجدد المشكلة بشكل شهري، لافتا إلى ان إقرار قانون النفط والغاز سيسهم بحل المشاكل والخلافات المالية، لأنه من الواضح أن هنالك جهات سياسية في بغداد لا تريد حل هذه المسألة وتماطل بعملية إرسال الرواتب”.وفي وقت سابق، اقترح النائب السابق في البرلمان عن حركة التغيير غالب محمد، ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مباشر، فيما اتهم السلطات بالإقليم بأنها تتعمد إيذاء المواطنين هناك.

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