حزب بارزاني يطالب بغداد بمنع ميليشيا الحشد من قصف أربيل

حزب بارزاني يطالب بغداد بمنع ميليشيا الحشد من قصف أربيل
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية أن تقوم بدورها الفاعل لإيقاف تكرار الاعتداءات والقصف على المواقع الكردية.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الرسائل السياسية التي ترسلها الفصائل المسلحة لإقليم كردستان مستمرة وكان آخرها يوم أمس بسقوط صواريخ على قضاء الشيخان قرب مواقع للبيشمركة”.وأضاف أن “على الحكومة أن تضع حدا لهذا الاستهداف المتكرر والذي بات يطال المدنيين دون رادع للجهات المسلحة”.وسقط ليلة أمس صاروخين على قضاء شيخان، بمحافظة نينوى، حيث لم يؤدي سقوط الصاروخين لأي خسائر بشرية.

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