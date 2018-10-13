حزب بارزاني يطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء

أربيل/شبكة أخبار العراق- طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، السبت، بمنحه منصب نائب رئيس الوزراء، فضلا عن وزارتين احدهما سيادية، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بهذا الخصوص.وقالت رئيسة كتلة الحزب النيابية فيان صبري في تصريح صحفي لها اليوم، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يطمح في مشاركة قوية بالحكومة الاتحادية الجديدة”، معتبرة أن “من حق حزبها تولي منصب نائب رئيس الوزراء، بالاضافة لوزارتين احدهما سيادية”.وأضاف صبري، أن “الحوارات والمفاوضات مستمرة بهذا الشأن مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة”.من جانب آخر اعتبرت صبري، أن “عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب على رئاسة لجنتين نيابيتين سياديتين”.