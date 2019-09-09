حزب بارزاني يعلن تمسكه بعبد المهدي

حزب بارزاني يعلن تمسكه بعبد المهدي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الإثنين، 09 أيلول، 2019، إن حزبه متمسك للحظة الأخيرة برئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي ولن ينسجم مع التحركات الحالية الساعية لازاحته عن منصبه.وذكر شعبان في حديث صحفي، أن “هناك تحركات لاقالة عبد المهدي من منصبه والديمقراطي متمسك برئيس الوزراء لاننا نراه الأجدر والأفضل لقيادة العراق في المرحلة الحالية”.وأضاف، أن “عبد المهدي هو صمام الأمان للاستقرار الذي تشهده العلاقة بين بغداد وأربيل ولكنه محارب من أغلب الجهات ونحن نتمسك به ونرفض أي تحركات تهدف لاقالته”، مبيناً أن “سحب الثقة عن عبد المهدي يعني ذهاب البلد نحو المجهول خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة”.وأشار الى، أن “الكرد يرون ان الاستقرار يتمثل في استمرار عبد المهدي في إدارة الحكومة لتجاوز العقبات الحالية مع اهمية وجود الدعم من الكتل الكبرى الأخرى ليتمكن من تحقيق النجاح”.

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