حزب بارزاني يعلن عن توجه وفد كردي جديد إلى بغداد لحل الأزمة المالية

حزب بارزاني يعلن عن توجه وفد كردي جديد إلى بغداد لحل الأزمة المالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كسفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، السبت، عن وصول وفد كردي جديد الى العاصمة بغداد غدا الاحد، فيما افصحتعن أهم المحاور التي سيطرحها الوفد الجديد.وقالت النجار في تصريح  صحفي، إنا “وفدا كرديا رفيعا سيصل الى العاصمة بغداد يوم غد الاحد”، مبينا أن “الوفد الكردي سيبحث مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والزعامات السياسية والجهات المعنية الملفات العالقة بين الإقليم والمركز ومنها ملف تشكيل الحكومة واستحقاق الكرد في الموازنة ورواتب موظفي الإقليم”.وأضافت نجار أن “المشهد العراقي برمته معقد ويحتاج إلى أكثر من زيارة لحل جميع الملفات العالقة”، مؤكدا أن “الوفد الكردي يسعى الى إيجاد حل جذري لجميع الملفات المتعلقة بالموازنة ورواتب موظفي الإقليم”.وأشارت النائبة الكردية إلى أن “إقليم كردستان العراق جاد في تذويب الخلافات والعمل على تقوية الحكومة الاتحادية”. 

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