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مصدر:تحالف الحشد السياسي يعترض على 5 مرشحين للحقائب الوزارية
بلاسخارت للمسؤولين العراقيين:متى تحترمون المسؤولية؟
حزب بارزاني:الأحزاب الشيعية ترفض تخصيص وزارة المالية للكرد
نائب:تهريب النفط العراقي باشراف زعماء الكتل الشيعية والكردية
حزب بارزاني يعلن عن توجه وفد كردي جديد إلى بغداد لحل الأزمة المالية
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كيم جونغ يفاجئ العالم ويقطع التكهّنات
بايدن يتعهد إبقاء السفارة الأميركية في القدس إذا انتخب رئيساً
دياب يرفض العبث بأمن لبنان
الولايات المتحدة تعلن استعدادها بالاعتراف في بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الخميس المقبل..اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث مواجهة المخططات الإسرائيلية في فلسطين
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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