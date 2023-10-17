حزب بارزاني يعلن عن استعداده لتسلم مقر العمليات المشتركة في كركوك

حزب بارزاني يعلن عن استعداده لتسلم مقر العمليات المشتركة في كركوك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن استعداده لتسلم مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، فيما بين أسباب التطورات الجديدة بملف التسليم. وقال القيادي بالجزب، وفا محمد، في حديث  صحفي، إن “هناك قراراً جديداً يؤكد قانونية قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي أمر بتسليم مقر قيادة المشتركة، في محافظة كركوك، الى الحزب الديمقراطي”، وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإيقاف تسليم مقر العمليات الى الديمقراطي كان مؤقتاً لحين انهاء البث بالدعوى”، مؤكداً أن “البارتي الى الان لم يتسلم المقر؛ لان هناك إجراءات لابد أن تحصل قبل حصوله عليه”.وبشأن موعد تسليم المقر، أوضح القيادي بحزب بارزاني، أن “موعد تسليم مقر العمليات للحزب، الى الان غير محدد؛ لان البارتي يسعى للحصول على المقر دون اية مشاكل مع جهات سياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *