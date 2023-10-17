حزب بارزاني يعلن عن استعداده لتسلم مقر العمليات المشتركة في كركوك

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الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
السوداني يؤكد على موقف العراق الثابت لنصرة فلسطين
مستشارة السوداني:الحكومة سحبت قانون الجرائم المعلوماتية من البرلمان
مفوضية الانتخابات:(45806) بين مركز ومحطة انتخابية
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جنرال أمريكي يصل إسرائيل للتنسيق والدعم
الصحة الفلسطينية:(2750) شهيد و(10)آلاف جريح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
الصين:الانتهاكات الإسرائيلية على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس
الأمم المتحدة:دمار أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
لافروف:روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى الإعلان عن دولة فلسطين
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من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
اليوم..سعر صرف الدولار =159750 ديناراً
رشيد:العراق يواجه أزمة حادة في المياه بسبب قطعها من قبل إيران وتخفيضها من قبل تركيا
النزاهة: هدر (50) مليون دولار في شركة نفط البصرة
المالية النيابية:لاتوجد سياسة واضحة للبنك المركزي بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
الإطار:هيئة اجتثاث البعث هيئة وقتية لكن ” الإمام خامئني يرفض حلها”
بايدن والسوداني يؤكدان على إبقاء “الصراع”بين حماس وإسرائيل!
النزاهة: هدر (50) مليون دولار في شركة نفط البصرة
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