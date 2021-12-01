حزب بارزاني يعلن عن المباشرة بالحوارات لتشكيل الحكومة المقبلة

حزب بارزاني يعلن عن المباشرة بالحوارات لتشكيل الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن بدء تحركاته بالحوارات لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال عضو الحزب صالح عمر في تصريح صحفي: إنه “بعد إعلان النتائج بشكل رسمي من قبل المفوضية سنبدأ مرحلة الحوار لتشكيل الحكومة بشكل جدي”.وأضاف أن “جميع اللقاءات السابقة كانت بمثابة حوارات للتقارب فقط وللاستماع لوجهات النظر لكن الآن ستكون الحوارات حقيقية لتشكيل الحكومة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *