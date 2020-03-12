حزب بارزاني يعلن عن اِ يقاف العمل بالإتفاق المبرم مع عبد المهدي بسبب الإنهيار الاقتصادي للبلاد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، الخميس، عن ايقاف تطبيق الاتفاق الذي توصلت له القيادات الكردية مع حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب التظاهرات التي يشهدها البلاد منذ مطلع تشرين الاول الماضي.وقال الكيكي في حديث صحفي، ان “حكومة الاقليم توصلت الى اتفاق شامل مع حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، بشان جميع الملفات العالقة”.وأضاف أن “الاتفاق شمل التوصل الى حلول بشأن الملف السياسي والنفطي وملف الاستحقاقات والمستحقات المالية وكذلك المناطق المتنازع عليها وفق الدستور”.وبين، أن “هذا الاتفاق توقف العمل به بعد انهيار الوضع الاقتصادي والتطورات السياسية التي حصلت في البلاد جراء المظاهرات التي اندلعت مطلع تشرين الأول الماضي”.ومطلع تشرين الأول من العام الماضي، انطلقت تظاهرات واحتجاجات، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، استمرت حتى اليوم، طالبت بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، وتعديل قانون الانتخابات، واجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف دولي.وفي نهاية العام الماضي، حصلت زيارات عديدة ومتبادلة قامت بها وفود من بغداد واربيل، بغية الوصول الى اتفاقيات نهائية تحل الخلافات، كاستحقاقات اقليم كردستان بالموازنة ورواتب موظفي الاقليم يقابلها تنفيذ الاقليم لالتزاماته النفطية.واثمرت الاجتماعات عن الاتفاق على التزام الحكومة بمنح الاقليم حصته من الموازنة اضافة الى رواتب موظفي الاقليم ابتداءً من العام 2020، يقابلها بدء الاقليم بتسليم التزاماته النفطية والبالغة 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو.