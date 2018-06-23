حزب بارزاني يعلن عن تجميد حواراته حتى حسم نتائج الانتخابات
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني, السبت, عن تجميد مفاوضاته السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة إلى ما بعد حسم نتائج الانتخابات, مبينا أن قرارات المحكمة الاتحادية أوفقت النتائج المعلنة سابقا. وقال القيادي بالحزب النائب محسن السعدون في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني جمد مفاوضاته بشأن تشكيل الحكومة إلى ما بعد مصادقة نتائج الانتخابات وإعلان النتائج الجديدة بعد العد والفرز اليدوي”.وأضاف السعدون، أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن تأييد إعادة العد والفرز اليدوي بعد التشكيك بقدرة الأجهزة الالكترونية المستخدمة في إعلان النتائج تسبب بإلغاء النتائج السابقة على ان يتم الإعلان عن النتائج الحالية ما بعد التأكد”.وأوضح، أن “جميع الكتل السياسية عادت إلى المربع الاول وهي لا تعلم حصتها الانتخابية المقبلة في ظل المتغيرات الجديدة ما دعاها إلى ايقاف مفاوضاتها بشأن الكتلة الأكبر”.