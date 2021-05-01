حزب بارزاني يعلن عن نزوله بالانتخابات القادمة بمفرده

حزب بارزاني يعلن عن نزوله بالانتخابات القادمة بمفرده
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، إنه سيخوض الانتخابات في كردستان وخارجها بمفرده من دون تحالفات.وذكر مسؤول غرفة الانتخابات في الحزب خسرو كوران، في مؤتمر صحفي ، أنه “سيخوض الانتخابات في كردستان وخارجها بمفرده من دون تحالفات، مضيفا، أنه، سيشارك بـ55 مرشحا في 11 محافظة بكردستان وخارجها”.وأضاف، أن “المحافظات هي اربيل ودهوك والسليمانية ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وبغداد وكربلاء والأنبار وواسط”.

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