حزب بارزاني يفرض شروطه على الغمان الشيعة والسنة مقابل تشكيل حكومة السوداني

حزب بارزاني يفرض شروطه على الغمان الشيعة والسنة مقابل تشكيل حكومة السوداني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس، عن 4 فقرات رئيسية ستنفذها حكومة محمد شياع السوداني للقوى الكردية، من بينها اعادة الاحزاب الكردية لكركوك والمناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور.وقال شنكالي في تصريح متلفز : إن “الاتفاق السياسي لإدارة الدولة جرى بتوقيع جميع الأطراف السياسية متمثلة بالحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والسيادة والعزم والاطار التنسيقي وسيتم تنفيذه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”. واضاف أن “الاتفاق يشمل اعادة حقوق القوى الكردية بضمنها تشريع قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور وإعادة صياغة قانون المحكمة الاتحادية وتطبيق اتفاقية سنجار واعادة النازحين”.واوضح شنكالي ان “جميع ما تم الاتفاق عليها حقوق معلومة لجميع الاطراف وهي دستورية ولا يمكن التنازل عنها وسيتم تفعيلها فور تشكيل الحكومة”. 

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