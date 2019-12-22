حزب بارزاني يقترح استمرار حكومة عبد المهدي لحين إجراء الانتخابات المبكرة

حزب بارزاني يقترح استمرار حكومة عبد المهدي لحين إجراء الانتخابات المبكرة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، الاحد، ان الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال يحد من تأزيم الاوضاع في البلاد.وقال حيدر في تصريحات متلفزة ، إن “ العراق تحول الى جبهتين هما الكتل السياسية والشارع، و مازال البعض مصرا على ترشيح متحزبين لرئاسة الوزراء، “لافتا الى ان “تغريدة الصدر الأخيرة كانت بمثابة قنبلة تحذيرية من حرب اهلية”.وأضاف حيدر، انه “لن يتم التوصل قريبا الى مرشح لرئاسة الوزراء، ومن الافضل الاستمرار بحكومة تصريف اعمال تفاديا لتأزيم الوضع”.وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أكد في وقت سابق، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيستمر بإدارة حكومة تصريف الأعمال إلى حين اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديدة ومنحها الثقة داخل مجلس النواب.

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