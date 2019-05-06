حزب بارزاني يكشف حصص مناصب حزبي طالباني والتغيير في حكومة مسرور

حزب بارزاني يكشف حصص مناصب حزبي طالباني والتغيير في حكومة مسرور
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف النائب في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكائي، الاثنين، عن مضمون اتفاقية الحزبين الخاصة بتشكيل حكومة كردستان. وقال بابكائي، في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني سيحصل على 6 وزارات من بينها وزارات البيشمركة والزراعة والتخطيط والتعليم العالي والشباب الرياضة ووزارة اخرى تعلق بشؤون العلاقة مع بغداد، بحسب الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين يوم أمس”.وأضاف، أن “الاتحاد سيحصل ايضا على منصب رئاسة البرلمان ونائب رئيس الاقليم ونائب رئيس الحكومة”.وأشار إلى، أن “حركة التغيير ستحصل على منصب نائب رئيس الاقليم ايضا ومساعد رئيس الحكومة لشؤون الاصلاح، و5 وزارات اخرى بينها المالية”.ووقع الحزبان الكرديان ، أمس الأحد، اتفاقية لتشكيل حكومة كردستان.

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