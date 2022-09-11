حزب بارزاني يمنع عودة النازحين الإيزيدين إلى مناطقهم في سنجار

حزب بارزاني يمنع عودة النازحين الإيزيدين إلى مناطقهم في سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه السياسي الإيزيدي فهد حامد، الأحد، اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بمنع عودة النازحين من أهالي قضاء سنجار.وقال حامد في حديث  صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان منع عودة نازحي سنجار بهدف استغلال قضية الإيزيديين سياسيا ودولياً”.وأضاف أن “قضية الإيزيديين سياسية بحتة، ومايجري في مخيماتهم هي حرائق متعمدة، والحزب الديمقراطي والأجهزة الأمنية التابعة له هي من تمنع عودتهم لسنجار، رغم استقرار الأوضاع الأمنية في القضاء”.وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي يشيع عبر وسائل إعلامه أن الأوضاع في سنجار، بهدف إيهام المنظمات الدولية، وإبقاء النازحين بالمخيمات لاستغلال أصواتهم في الانتخابات”.ومؤخرا تعرضت عدد من المخيمات في إقليم كردستان وتحديدا في محافظتي أربيل ودهوك، للعديد من الحرائق، وسط اتهامات بأن تلك الحرائق مفتعلة.

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