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محافظ البنك المركزي:سعر صرف الدولار سيبقى للسنوات القادمة!
رشيد لوفد البصرة: القضاء على الفساد بداية التقدم والاستقرار
السيستاني:لا نتدخل بالسياسة أو قتل الابرياء أو سرقة المال العام ،مهمتنا جمع “المصاري” فقط
نائب يطالب الشعب بمقاطعة البضائع الإيرانية والتركية بشأن ملف المياه
حزب بارزاني ينتقد أمر السوداني بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة
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محافظ البنك المركزي:سعر صرف الدولار سيبقى للسنوات القادمة!
نائب يطالب الشعب بمقاطعة البضائع الإيرانية والتركية بشأن ملف المياه
الإقليم:على السوداني تنفيذ شروط الإقليم بموجب إتفاق تمرير حكومته
خبير اقتصادي يحذر الحكومة من ارتفاع نسبة التضخم
القانونية النيابية: يجب تعديل القوانين التي فيها هدر للمال العام
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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- اذاعة INN