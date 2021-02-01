حزب بارزاني ينتقد طلب الحكومة من مجلس الأمن الإشراف على الانتخابات القادمة

حزب بارزاني ينتقد طلب الحكومة من مجلس الأمن الإشراف على الانتخابات القادمة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، خطوة الحكومة العراقية بالطلب من مجلس الأمن الاشراف على الانتخابات المقبلة، عادا نية مبطنة للتدويل.وقال النائب عن الحزب دانا الكاتب في حوار متلفز، إن “طلب الحكومة العراقية من مجلس الأمن الدولي مراقبة الانتخابات او الاشراف عليها نية مبطنة لتدويل الانتخابات التي يسعى اليها البعض”.وأضاف الكاتب، أن “بعض القوى السياسية الكبيرة تسعى اليوم الى تدويل ملف الانتخابات القادمة”.من جانب آخر أشار الكاتب الى “وجود عراقيل قانونية قد تعرقل اجراء الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الأول المقبل”، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة “اعتماد البطاقة البايومترية التي تحد بنبسبة 70% من الفساد”.

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