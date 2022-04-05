حزب بارزاني ينفي تخليه عن رئاسة الجمهورية لصالح غريمه الطالباني

حزب بارزاني ينفي تخليه عن رئاسة الجمهورية لصالح غريمه الطالباني
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، حقيقة إرسال رسالة من مسعود بارزاني للاتحاد الوطني يبلغهم بالتخلي عن رئاسة الجمهورية مقابل الدخول بالتحالف الثلاثي.وقال سلام في حديث صحفي، إنه “لا صحة لهذه المعلومات إطلاقا، وهدفها التشويش على الوضع، ولم يتم إرسال مثل هكذا رسالة إطلاقا”.وأضاف أن “الحزب الديقراطي مايزال متمسكا بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، ولن يتخلى عنه إطلاقا، كون المنصب هو استحقاقنا السياسي والانتخابي”.ووفي وقت يابق، نقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية عن مصادر، قولها إن “زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني أرسل رسالة للاتحاد الوطني يبلغهم فيها بتخليه عن رئاسة الجمهورية شرط التحاقهم بالتحالف الثلاثي.

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