حزب بارزاني ينفي تسميه مرشحيه للحقائب الوزارية

أربيل/شبكة أخبار العراق- نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، الأنباء التي تناولتها وسائل اعلامية بشأن تحديد الاسماء المرشحة لتسلم مناصب وزارية في بغداد.وذكر الحزب في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أن “الانباء التي تداولتها وسائل اعلام كردية عن تحديد مرشحي الديمقراطي لتسلم مناصب وزارية عارية عن الصحة ولا اساس لها”.وأفاد البيان بأنه “لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن الاسماء المرشحة”.وأكد البيان أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعلن عن الاسماء بشكل رسمي بعد أن يتم إقرارها بشكل نهائي”.يشار الى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد فاز بـ 25 مقعداً في انتخابات مجلس النواب الاتحادي، التي جرت في 12 ايار 2018.وكان مجلس النواب قد حدد، الساعة الثامنة من مساء الأربعاء (24 تشرين الأول 2018) موعدًا رسميا لعقد جلسته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.