حزب بارزاني ينفي مقاطعة النواب الكرد لجلسات البرلمان الاتحادي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب ، الاثنين, حقيقة مقاطعة النواب الأكراد لجلسات مجلس النواب مجددا ،لافتة الى ان مقاطعة الكتل الكردية للبرلمان كانت منحصرة بفقرات الموازنة الاتحادية.وقالت نجيب في تصريح صحفي لها اليوم: إن “مقاطعة الكتل الكردية للبرلمان كانت منحصرة بفقرات الموازنة الاتحادية ، وما يدور حول مقاطعة جديدة لجلسات البرلمان المقبلة لا صحة لها”، مبينة أن “الكتل الكردية حضرت في الجلسات السابقة وصوتت على تمرير القوانين وستواصل حضورها”.وفي ما يخص رفع حظر الطيران, اكدت نجيب “هنالك زيارات بين بغداد والإقليم لحل أزمة رفع الحظر عن مطارات الإقليم وقد شكلت لجان متخصصة وتم تقديم التقارير وبانتظار فتح الحظر في الأيام المقبلة”، مبينة أن “الزيارات التي أجريت كانت على مستوى وزاري”.يذكر أن السلطات الاتحادية في بغداد كانت قد فرضت حظراً على الرحلات الدولية من مطار أربيل منذ 29 أيلول الماضي, رداً على استفتاء الاستقلال الذي اجري بإقليم كردستان.