حزب بارزاني ينفي وجود خلافات بين مسرور ونيجيرفان

حزب بارزاني ينفي وجود خلافات بين مسرور ونيجيرفان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات دخل الحزب بين رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.وقال سلام في حديث صحفي: إن “الحديث عن وجود خلافات حول الملف النفطي بين نيجيرفان ومسرور هو افتراءات وأحلام من بعض الأحزاب الكردية وهي من تسوّق هذه القضايا التي لا أساس لها”.وأضاف أنه “لا توجد أجنحة داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني والقرار يتخذ داخل الحزب بصورة جماعية والعلاقة بين مسرور ونيجيرفان، علاقة ممتازة وبينهما تواصل دائم وعقدوا خلال عام واحد من عمر الحكومة 33 اجتماعاً”.وبيّن عضو الديمقراطي الكردستاني، أن “آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية السابق ما يزال مستشاراً للملف النفطي وهو شخصية مهنية وهنالك إدارة جماعية لهذا الملف”.وقال رئيس كتلة المستقبل والنائب في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين في حديث صحفي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه “بسبب الخلاف داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحديدا بين جناحي نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني فأن الأخير بات يدير الملف النفطي بيده حصرا”.وأضاف أن “الملف النفطي فيه فساد كبير وعبارة عن مافيات تمارس التهريب ولا أحد يعرف بالعائدات والأموال التي تأتي للإقليم وهو محل خلاف كبير لذلك لم يتم تسمية وزير لهذه الوزارة لا بل لا يوجد حتى موظفين وحصر الملف داخل مكتب مسرور بارزاني”.

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