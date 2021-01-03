حزب بارزاني ينفي وجود خلافات مع حزب طالباني حول تسليم النفط وإيرادات المنافذ إلى بغداد

حزب بارزاني ينفي وجود خلافات مع حزب طالباني حول تسليم النفط وإيرادات المنافذ إلى بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، وجود خلافات بين الحزبين الكرديين بسبب عدم الاتفاق على تسليم النفط وعائدات المنافذ إلى بغداد.وقال ممو زيني في حديث  صحفي، إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، كان بالتشاور بين جميع الأحزاب الكردية، ولا توجد أي خلافات”.وأضاف، أن “التأخير الحاصل في إرسال الرواتب هو عائد إلى الحكومة الاتحادية، لأن الإقليم أوفى بالتزاماته تجاه بغداد، ولا يوجد أي خلافات حول كميات النفط التي سيتم تسليمها”.وأشار إلى أن “البعض يحاول تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني جميع المشاكل والإخفاقات في مختلف المواضيع، فيما أن الحزب لا تقع عليه أي مسؤولية، فهو قدّمَ وأوفى بجميع الالتزامات”.وبيّن، أن “الحديث عن وجود خلافات بين الحزبين هي محاولة من بعض وسائل الإعلام لإحداث تشويش على الوضع والمفاوضات بين بغداد وأربيل”.

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