حزب بارزاني ينفي وجود ضغوط امريكية بترك رئاسة الجمهورية

حزب بارزاني ينفي وجود ضغوط امريكية بترك رئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الخميس، وجود ضغوط أمريكية عليه للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، ويعتبره حقا سياسيا وانتخابيا”.وأضاف أن “مرشح الحزب ريبر أحمد هو الأوفر حظا بنيل منصب الرئاسة، ولدينا تواصل مع مختلف الأطراف السياسية، ولاتوجد ضغوط أمريكية ولانتقبل تلك الضغوط أن وجدت”.ويقول مراقبون إن وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني يبدو أكثر تعقيدا بعد انسحاب التيار، خصوصا وأنه لا يزال إلى حد الآن على خلاف مع غريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن ملف رئاسة الجمهورية.

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