حزب بارزاني “يهدد”الدولة جراء فتح مطار كركوك!

حزب بارزاني “يهدد”الدولة جراء فتح مطار كركوك!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، الاثنين، عدم السماح بفتح مطار كركوك الدولي. وقال عبد الله في تصريح أوردته وسائل اعلام كردية ، انه “تم رفع ملف مطار كركوك إلى هيئة النزاهة”، مشيراً الى أن “هناك فساداً حصل في مطار كركوك”.وأكد شاخوان عبد الله انه “لن نسمح بفتح مطار كركوك”، لافتاً الى ان “مطار كركوك ليس جاهزاً من الناحية الفنية، وأبلغت الكاظمي بأن مطار كركوك بوابة للفساد”.وتشير مصادر مطلعة الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني تعارض منذ سنوات افتتاح مطار كركوك الدولي كونه سيؤثر على مطار أربيل الدولي، مؤكدة وجود عرقلة من الإقليم لافتتاح المطار. 

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