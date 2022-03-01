حزب بارزاني يهدد باتخاذ “مواقف صارمة” تجاه بغداد في حال إستبعاد مرشحه (البارزاني) من رئاسة الجمهورية!!

حزب بارزاني يهدد باتخاذ “مواقف صارمة” تجاه بغداد في حال إستبعاد مرشحه (البارزاني) من رئاسة الجمهورية!!
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- هدد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، باتخاذ مواقف صارمة من قبل حزبه في حال كان قرار المحكمة الاتحادية اليوم بالضد من مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد.وقال سلام في حديث  صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض لطعنات كثيرة وقرارات سياسية، ولكننا نعتقد بأن الاتحادية ستقول كلمتها اليوم، ولن تخضع للضغوط هذه المرة”.وأضاف أن “المرشح ريبر أحمد ليست عليه أي شوائب، وهو يحظى بالدعم الكامل لشغل منصب الرئاسة، وأي محاولة للتدخل من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح سيكون لنا موقفا حازما وصارما”.وتعقد المحكمة الاتحادية اليوم اجتماعا للبت النهائي بشأن دعوى الطعن بخصوص فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية.

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